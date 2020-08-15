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Pentagon, 'Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü' kurdu

ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı yeni bir birim kurduğunu açıkladı. Yeni görev gücü, gökyüzündeki gizemli ve tanımlanamayan hava unsurlarını ve olaylarını anlamaya ve sınıflandırmaya odaklanacak

pentagon
AA

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu birimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı kaydedildi.

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