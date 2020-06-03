AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),82'nci Hava İndirme Tümeninin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman konuyla ilgili açıklamasında, Savunma Bakanı Mark Esper'in 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburunu başkent bölgesine konuşlandırma talimatı verdiğini belirtti.

Hoffman, Kuzey Saha Komutanlığının ise yine Fort Bragg'dan 16'ncı Askeri Polis Tugayını ve Fort Drum'daki 91'inci Askeri Polis Taburunu Washington bölgesine sevk ettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muvazzaf askeri unsurlar Ulusal Başkent Bölgesine konuşlandırıldılar ancak Washington DC'nin içinde değiller. Teyakkuz halindeler ama 10. Madde (Ordu Kanunu) altında görevliler, sivil otoritelerin operasyonlarına katılmıyorlar. Fort Bragg ve Fort Drum'dan sevk edilen askerlerin sayısı yaklaşık 1600'dür."

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ediyor.

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı

Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.