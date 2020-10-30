

Geçmiş üyelerinden Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın da katıldığı “Akustik” albümü ardından yurtiçi ve yurtdışında verdiği konserlerle 2017’den beri 30. Yılını kutlayan grup, nihayet yine aynı kadroyla yeni bir albüm için stüdyoya girdi. Bu önemli üretim sürecinin ilk çalışması olan “Bu Düzen Yıkılsın” da dinleyiciyle buluşan albümün ilk şarkısı oldu.

Kayıtları Babajim İstanbul Stüdyoları'nda yapılan ve Sony Music etiketiyle yayınlanan “Bu Düzen Yıkılsın” coşkulu ve isyankar bir şarkı. Kapak tasarımını H2U’nun yaptığı, Ezgi Aktan ve Ozan Tügen’in sesleriyle Neyzen Gökhan Özkök’ün nefesiyle eşlik ettiği şarkının video klibi ise 1 Kasım 2020’de PentagramVevo kanalında yayında olacak.

Müziğin her yöne doğru enginliğine şahit olan Pentagram elemanları; “Kişisel veya toplumsal, istenmedik bir durumla karşılaşınca hepimiz hırçınlaşırız. Şarkılar, ne hissettiğimizi ifade etmenin uygar bir yolu olduğu için karşıt görüşteki insanları buluşturuyor. Müzik, en eski geleneğimiz. Her koşulda dayanışma ve özveriyle bu kültürü sonraki kuşaklara aktarmalıyız” diyor.

Grup, önümüzdeki aylarda yayınlayacakları iki yeni şarkının ardından 2021’de albümün tamamını dinleyiciyle buluşturacak.