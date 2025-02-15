Pera Müzesi'nden özel sergi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, çağdaş sanat ve matematiği bir araya getiren güncel sergisi Hesaplar ve Tesadüfler kapsamında “Hesaplar ve Tesadüfler Sergi Turu” düzenliyor. 22 Şubat Cumartesi saat 16.00’da, serginin küratörü Kinga Rózsa Hamvai’nin rehberliğinde İngilizce olarak gerçekleşecek tur, sanatseverlere ilham verici bir deneyim sunuyor.

Sanat tarihi ve ekonomi alanlarında aldığı öğrenimlerin ardından 2021 yılından bu yana Macaristan Ulusal Bankası sanat koleksiyonunun yöneticiliğini yürüten küratör Hamvai, bu özel sergi turunda küratoryal yaklaşımıyla sergide yer alan eserlerin sanatsal, matematiksel ve kavramsal arka planlarını aktarmaya hazırlanıyor.

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Pera Müzesi’nin 23 Şubat’ta sona erecek sergisi Hesaplar ve Tesadüfler; algoritmalar ve seriler üzerinden matematik, geometri ve sanatı buluşturan üç kadın Macar sanatçı Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Macaristan’ın önemli modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan eserlerin yer aldığı sergi, sanatın bilgisayar teknolojisi, geometri ve algoritmalarla nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Kontenjanı sınırlı tura katılmak için Biletix’ten bilet alabilir ya da resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.