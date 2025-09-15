Pera Müzesi’nden 20. yılında yeni sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. kuruluş yılında, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar başlıklı sergiyle, uluslararası çağdaş sanatın önemli koleksiyonlarından biri olan British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergi, koleksiyon ve kurumların günümüz toplumsal ve politik dinamikleriyle güçlü ilişkiler kurma potansiyeline odaklanıyor.

Küratör Ulya Soley, Ortak Duygular’ı şu sözlerle değerlendiriyor:

“Ortak Duygular, sanat kurumlarının yalnızca geçmişi muhafaza eden yapılar değil, bugünün duygusal ve politik ağlarını kuran, temas eden, bulaşan, dönüştüren alanlar olabileceğine dair bir öneri. Karşılaşma alanları olarak tanımlanabilecek müzelerde, yapıtların tetiklediği ortak duygular mekânı paylaşanlar arasında bulaşıcı bir şekilde dolaşarak onları ortak bir zeminde buluşturabilir.”

Sergi, feminist kuramcı Sara Ahmed’in duyguların “yapışkan” olduğu ve insanlar ile nesneler arasında dolaşarak sosyal ilişkileri şekillendirdiği fikrinden hareketle şekilleniyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Batı düşünce tarihinde rasyonelliğin karşısında ikincil konumda görülen duygulara yeniden bakarak, bugünün politik ikliminde ortak duygulara odaklanmak yeni bir rota oluşturabilir mi sorusunu gündeme getiriyor.

Delaine Le Bas Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şu şekilde sıralanıyor: Larry Achiampong, Laura Aldridge, Ed Atkins, Sonia Boyce, Jake & Dinos Chapman, Eileen Cooper, Tony Cragg, Tracey Emin, Jane England, Cerith Wyn Evans, Graham Fagen, Lucian Freud, Anya Gallaccio, Gilbert & George, Richard Hamilton, Lubaina Himid, Damien Hirst, David Hockney, Michael Landy, Delaine Le Bas, Sarah Lucas, Kate Malone, Chris Ofili, Marc Quinn, Raqib Shaw, Wolfgang Tillmans, Suzanne Treister, Bedwyr Williams ve Madame Yevonde. Suzanne Treister ÜÇ TEMATİK BAŞLIKTA KURGULANAN KAPSAMLI BİR SEÇKİ ÖZENİ KORUMAK: KOLEKSİYONLARIN ANLAMI VE SINIRLARI Sergide yer alan yapıtlar, üç ana tema altında bir araya geliyor. “Özeni Korumak” başlıklı bölümde, müze ve koleksiyonların temsil, muhafaza ve değer üretme biçimleri sorgulanıyor. Sanat koleksiyonculuğunun politikasının incelendiği bu bölüm, güzelliği muhafaza etmenin imkânsızlığına dikkat çekerken, bunun yerine çabanın “özeni korumaya” yönelik olması gerektiğini öneriyor. Lubaina Himid’in sömürge geçmişiyle hesaplaşan kurmaca müzesi, Damien Hirst’ün kavramsal bir ironi taşıyan medikal atık yerleştirmesi, Tony Cragg’in dönüşüm temalı heykelleri, Anya Gallaccio’nun çürümeye bırakılan çiçeklerle oluşturduğu yerleştirmesi, David Hockney’nin kültürel mülkiyet ilişkilerini ele alan resmi ve Lucian Freud’un derinlikli portresi bu bölümün dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

