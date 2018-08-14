METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

GÖKBİLİMCİLERİN yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi yaşandı. Gökyüzü olayında, saatte 60 göktaşı görülebildiği söylendi. Türkiye'de bir çok ilden net bir şekilde görüldü.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden (TUG), gökyüzü şölenine ilişkin yapılan açıklamada, halk arasında 'yıldız kayması' diye bilinen olayın, aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluştuğuna dikkat çekildi. Yıldızlarla ilgisi olmadığı belirtilen bu meteorların, çoğunluğu kum tanesinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik moloz olduğu, çoğunun Dünya yüzeyine hiç ulaşamadığı, ulaşabilenlerin de 'meteorit' adıyla anıldığı kaydedildi. TUG uzmanları, meteor yağmurlarının en etkileyici olanlarının Perseid ve Leonid meteor yağmurları olduğuna dikkati çekti. Gökbilimciler, Perseid meteor yağmurunun ağustos, Leonid meteor yağmurunun ise kasım ayında görüldüğünü söyledi. Ağustos ayında gözlenen Perseid meteor yağmurunun, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının artıklarının Dünya atmosferine sürtünerek yanmasıyla oluştuğuna işaret edildi.

METEOR YAĞMURU GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Kuzey Yarım Küre’de yaşanan Perseid göktaşı yağmuru gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Kuzey Yarım Küre’de her yıl meydana gelen Perseid göktaşı yağmuru bu yıl da yarım kürenin farklı bölgelerinde izlendi. Yüzlerce meteor, gökyüzünü aydınlattı.

Her yıl Kuzey Yarım Küre’de 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen meteor yanması, Çin'in Kansu eyaletinde bulunan Dunhuang şehrinde gökyüzü meraklıları tarafından izlendi.

Perseid göktaşı yağmuru, 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana gelmekte.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENDİ

TUG'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"Göktaşı yağmuru 12- 13 Ağustos'ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 60 kadar meteor görmek mümkün. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takım yıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takım yıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir. Perseus takım yıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yeniay konumunda olacak. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur."

DİĞER METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?

TUG uzmanları, 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru yaşanacağını, saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlenebileceğini kaydetti. Uzmanlar, 2017'nin en son gök olayının 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacağını, saatte 120 kadar meteor görülebileceğini aktardı.

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