Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1051'e, Ekvador'da ise 900'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 108 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1051'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 45 artarak 36 bin 976'ya ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 10 bin 405'e çıktı.

Öte yandan Peru Ulusal Polis Okulunda 2 bin 707 öğrenciye yapılan sağlık taramasında 510 öğrencinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

- Ekvador'da ölü sayısı 900'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 900 oldu. Ülkedeki vaka sayısı 259 yükselerek 24 bin 934'e ulaştı.