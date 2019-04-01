Peru’da otobüs yandı 20 ölü, 7 yaralı

Peru’nun başkenti Lima’dan hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktı. Tamamen yanan otobüsteki 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

DHA'nın haberine göre; yerel medya, Peru’nun başkenti Lima’dan, Lambayeque bölgesindeki Chiclayo şehrine hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktığını duyurdu. Çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.