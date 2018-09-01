Perugia - Ascoli karşılaşma önü

İtalya Serie B maçında Perugia ile Ascoli, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 1 puanlı Perugia 9. sırada bulunuyor, Ascoli 1 puana sahip ve 5. sırada. Perugia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ascoli, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 761 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Perugia kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Ascoli sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Perugia son haftadaki Empoli müsabasında 2-4 yenildi.

Ascoli ise Brescia karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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