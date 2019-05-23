Mağdur avukatlar şikayetçi oldu

HIRSIZLIK İÇİN PERUK TAKMIŞ



Esenler’de şüpheli Halil İbrahim K.’nın gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında saçlı olarak görülen hırsızın aslında kel olduğu, tanınmamak için peruk taktığı anlaşıldı.



KENDİ AVUKATINI DAHİ SOYMUŞ



Halil İbrahim K.’nın 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Halil İbrahim K.’nın İstanbul Barosu tarafından kendisini savunmak için atanan avukatın otomobilini dahi soyduğu tespit edildi.



MAĞDUR AVUKATLAR ŞİKAYETÇİ OLDU



Halil İbrahim K.’nın tek mağduru kendi avukatının olmadığı başka bir avukatın da otomobilinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Mağdur avukatlar Halil İbrahim K.’dan şikayetçi olurken, ücret almadan diğer mağdurların da avukatlığını üstlendi.



PERUKLU HIRSIZ TUTUKLANDI



Fatih ve Esenler’de 13 ayrı hırsızlık olaylarına karışan peruklu hırsız Halil İbrahim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.