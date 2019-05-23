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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Peruklu hırsız tutuklandı

Fatih’te 13 ayrı hırsızlık olayına karışan Halil İbrahim K. Esenler’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saçlı olan Halil İbrahim K.’nın peruk taktığı anlaşıldı. Hırsızlık zanlısının kendi avukatını bile soyduğu öğrenildi

Mağdur avukatlar şikayetçi oldu



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özellikle Beyazıt bölgesinde gerçekleşen 5 ayrı otodan hırsızlık konusunu araştırmaya başladı.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bir kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında hırsızın kimliği tespit edildi.

HIRSIZLIK İÇİN PERUK TAKMIŞ

Esenler’de şüpheli Halil İbrahim K.’nın gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında saçlı olarak görülen hırsızın aslında kel olduğu, tanınmamak için peruk taktığı anlaşıldı.

KENDİ AVUKATINI DAHİ SOYMUŞ

Halil İbrahim K.’nın 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Halil İbrahim K.’nın İstanbul Barosu tarafından kendisini savunmak için atanan avukatın otomobilini dahi soyduğu tespit edildi.

MAĞDUR AVUKATLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Halil İbrahim K.’nın tek mağduru kendi avukatının olmadığı başka bir avukatın da otomobilinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Mağdur avukatlar Halil İbrahim K.’dan şikayetçi olurken, ücret almadan diğer mağdurların da avukatlığını üstlendi.

PERUKLU HIRSIZ TUTUKLANDI

Fatih ve Esenler’de 13 ayrı hırsızlık olaylarına karışan peruklu hırsız Halil İbrahim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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