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Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; Zennure Ünal, şiddet gördüğü iddiasıyla eşi hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Ablasının Mamak'taki evinde yaşıyordu, kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken boşanmaya çalıştığı eşi korkunç bir plan yaptı. Samet Ünal'ın pompalı tüfekle kurduğu pusu kameralara yansıdı. Abla kardeş eve dönünce kurşun yağmuruna tutuldu. Samet Ünal merdivenlerden inen kişiyi eşi sandı ateş etti ancak eşi değil baldızıydı. Eşi ise hemen komşusuna sığındı.

Zennure Ünal Hedefi bendim, ablamı ben sanarak ateş etti. Ben kararı kesinlikle doğru bulmuyorum. Onu aldattığımı iddia etti ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa elinde kanıt olurdu zaten, evin eşyalarını satıp pompalı tüfek almış" dedi.

Samet Ünal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme iyi hal nedeniyle cezayı müebbete çevirdi. Zennure Ünal ise bu karara isyan etti "Sadece takım elbiseyle ağırlaştırılmış müebbet, müebbet cezasına dönüştürülemez" dedi.

Boşanma işlemleri devam eden Zennure Ünal "Ablamın öldüren adamın soyadını taşımak istemiyorum" dedi.