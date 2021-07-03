Ankara'da jandarmadan 'tarihi eser' operasyonu! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.K. ve M.K'nin ellerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 16 sikke, birer metal at heykeli ile yüzük ve 2 obje olmak üzere toplam bin 20 tarihi eseri ele geçirildi.

TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.