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Bursa'da yaşandı! "Pes" dedirten olay! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Sur’larında, edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.

VATANDAŞIN YARDIMIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla hafif ticari araçtan çıkarıldı.

OLAY YERİNDEN HIZLICA KAÇTI

Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.