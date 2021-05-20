Önce hemşire sonra doktor! Feci olay! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nde Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova´daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

"SEN ÇEKİL, DOKTOR YAPSIN"

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı´ya, "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

Muhammet Ç. (siyah tişörtlü) şikâyetin ardından gözaltına alındı.

HEMŞİRE YUMRUKLA YERE DÜŞTÜ

Muhammet Ç.´nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darp etti.

Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.