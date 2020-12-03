Pesto, makarnaya en çok yakışan soslardan bir tanesidir. Pesto sosunu güzel kullanmayı bilirseniz enfes bir sosa dönüşür ve her şeye yakışır. Pesto sos makarnaya çok yakışır. Gelin hep birlikte pesto soslu makarna yapımına geçelim.

Pesto Soslu Makarna İçin Gereken Malzemeler:

1 paket kalem makarna

1 küçük demet fesleğen,

1/2 su bardağı zeytinyağı,

1 yemek kaşığı çam fıstığı,

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri,

2 iri diş sarımsak,

1/2 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı tuz

Pesto Soslu Makarna Yapılışı:

Makarnamızı haşlayın.

Küçük bir tavada, çam fıstıklarını hafif kızarana kadar kavurun.

Fesleğenleri yıkayıp kurutun.

Tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp iyice karışana kadar hızlı ayarda çekin.

Süzdüğümüz makarnamızın içerisine az miktarda zeytin yağı gezdirin.

Makarnanın üzerine sosumuzu ilave edin.

Sonra az miktarda üzerine kaşar rendeleyin.

Biraz ocakta kendini iyice çekip kaşarlar eriyene kadar karıştırın.

Ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Her zaman için taze ürünler kullanın.

En çok dikkat etmeniz gereken ürün ise fesleğen.

Fesleğen ve diğer yeşillikler kısa sürede bozulmaya ve çürümeye başlayacaktır.

Bu nedenle pesto yapmadan önce taze fesleğen alarak, fesleğen ayıklama sürecini atlatmış olursunuz.

Çam fıstığını hafifçe kızartmayı unutmayın.

Bu sayede daha yoğun bir tat elde edeceksiniz.

Aksi halde pesto sosun içinde henüz tadı ortaya çıkmamış çam fıstıkları yemiş olursunuz.

Özellikle pesto sosun bir Akdeniz sosu olduğunu düşünürsek, zeytinyağı ilk tercihiniz olmalı.

Dilerseniz parmesan peynirini biraz daha fazla kullanabilirsiniz, bu tamamen sizin damak tadınıza kalmıştır.

Sarımsağı parçacıları kalmayacak şekilde blenderden geçirin.

İyi bir pesto yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de yemeğinizi yerken ağzınıza sarımsak parçaları ve yoğun sarımsak tadının gelmemesidir.