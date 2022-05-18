EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

EMA'nın internet sitesinde, şirketin 5-11 yaşındaki çocuklarda takviye doz için başvuru yaptığı değerlendirmenin başladığı bilgisine yer verildi.
EMA, aşının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu ve kullanılabileceğini Kasım 2021'de duyurmuştu.
ABD'de aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda takviye doz uygulamasında kullanılabileceğine dair onay dün çıkmıştı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının ilk iki doz aşılamadan 5 ay sonra takviye dozunun bu yaş grubundakilere verilebileceğini bildirmişti.
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