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Haberler Sağlık Pfizer'in Covid-19 hapı 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde fayda göstermiyor
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Pfizer'in Covid-19 hapı Paxlovid 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde fayda göstermiyor

Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 hapının, 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde çok az veya hiç fayda göstermediği ortaya çıktı

Pfizer'in Covid-19 hapı 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde fayda göstermiyor
Paxlovid 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde fayda göstermiyor
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AA

"The New England Journal of Medicine" adlı dergide yayınlanan geniş kapsamlı araştırma, Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19'la evde mücadelede kullanılan "Paxlovid" adlı hapın etkilerine dair şüpheleri artırıyor.

İSRAİL'DE 109 BİN HASTA ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Araştırma kapsamında Covid-19 hapı, İsrail'de 109 bin hasta üzerinde test edildi.

Paxlovidin, enfeksiyondan kısa süre sonra alındığında 65 yaş ve üstü kişilerde hastaneye yatışları yüzde 75 azalttığı görülürken bu oranın ABD ve diğer ülkelerdeki sonuçlarla tutarlı olduğu kaydedildi. Ancak hapın, 40 ile 65 yaş arasındaki yetişkinlerde dikkate değer fayda göstermediği kaydedildi.

3,9 MİLYONDAN FAZLA REÇETE YAZILDI

Pfizer, bu yazın başlarında yaptığı çalışmada Paxlovid'in aşılı ve aşısız sağlıklı yetişkinler üzerinde ciddi fayda sağlamadığını açıklamıştı. Ancak söz konusu sonuçlar henüz bir tıp dergisinde yayınlanmadı.

ABD'de Paxlovid'in kullanımına onay verildiğinden bu yana 5 gün boyunca günde 2 kez alınan ilaç için 3,9 milyondan fazla reçete yazıldı.

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