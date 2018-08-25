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"YETENEKLİ OLUP HEDEFE ULAŞAMAYANLAR OLACAKTIR"

“Futbolda her zaman genç yetenekler çıkacaktır. Ama şu da olacaktır; yetenekli olup, hedefe ulaşamayan oyuncular da olacaktır. Burada önemli olan potansiyeli görmek, biz de onlardaki bu potansiyeli görüyoruz. Bir proje var sizin de söylediğiniz gibi. Birebir kıyaslama yapmak doğru olmaz tabii. Genç oyuncuları da kıyaslamak doğru olmaz. Çünkü zaman farklı, kulüp farklı, felsefeler farklı.”