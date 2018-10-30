Piast Gliwice - Legia Warszawa maçı ne zaman?

Polonya Kupa Son 16 Turu maçında Piast Gliwice ile Legia Warszawa, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Piast Gliwice, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Legia Warszawa, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Piast Gliwice kazanır 2.60, berabere biter 2.95, Legia Warszawa kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Piast Gliwice son hafta oynanan Legia Warszawa maçında 1-3 yenildi.

Legia Warszawa ise Piast Gliwice maçında 1-3 kazandı.

Piast Gliwice, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Legia Warszawa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Legia Warszawa, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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