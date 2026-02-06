Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Pilot lisans başvuruları dijital ortamdan yapılacak | Son dakika haberleri

        Pilot lisans başvuruları dijital ortamdan yapılacak

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) daha önce fiziki olarak evrakla yapılan pilot lisans başvurularının 16 Şubat itibariyle dijital ortamda yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:03
        Pilot lisans başvuruları dijital ortamdan yapılacak
        Konuyla ilgili olarak SHGM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) olarak, lisans süreçlerinde yaşanan dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında yeni bir aşamaya geçilmektedir. Bu kapsamda; 08.02.2026 tarihi itibarıyla lisans işlemlerine yönelik fiziki evrak kabulü yapılmayacaktır. Lisans basımına ilişkin tüm başvuru ve süreçler 16.02.2026 tarihi itibarıyla KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden dijital ortamda yürütülecektir. Dijital başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin detayların yer alacağı başvuru kılavuzu, en kısa sürede yayımlanacak ve akabinde başvurular yalnızca online şekilde yapılabilecektir. Söz konusu kılavuzda, başvuru adımları ve süreçlere ilişkin açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

