Pınar Deniz: Bir süre önce Milano'dan
Anne adayı Pınar Deniz, "Bir süre önce Milano'dan" başlığıyla paylaşım yaptı
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, iki ay önce kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenmişti.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Deniz, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Oyuncu, eşi Kaan Yıldırım ile Milano tatilinden yaptığı paylaşımda, eylül ayında gerçekleşen düğün öncesi gelinlik provalarından ve eğlenceli anlarından kareleri dikkat çekti.