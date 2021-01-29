Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Pınar Deniz'in hayatı merak ediliyor. Son olarak Netflix'in Aşk 101 dizisinde rol alan güzel oyuncu, Vatanım Sensin dizisinde de rol almıştı. Peki Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Pınar Deniz'in biyografisi...

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Yıldız, Menajerimiz Ara ve Kırmızı Oda dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Pınar Deniz'in biyografisi...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.


PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Televizyon
YılYapımRolNotlar
2014Sil BaştanEvrim-
2015Beyaz YalanAzra-
2016-2018Vatanım SensinYıldızBaşrol oyuncusu
2018Bir Deli RüzgarGökçe YücelBaşrol oyuncusu
2020Aşk 101BurcuBaşrol oyuncusu
2020Menajerimi AraKendisiKonuk oyuncu
2021Aşk 102BurcuBaşrol oyuncusu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 114. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 114. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 114. yeni bölüm fragmanı...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Seni Çok Bekledim nerede çekildi?
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim nerede çekildi?
Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONKırmızı Oda Sadi kimdir?
Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
TELEVİZYONArka Sokaklar Hüsnü öldü mü?
Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Karakter isimleri! - Seni Çok Bekledim konusu nedir, dizi nerede çekiliyo
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim oyuncuları kimler?
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi İstanbul'da nerede çekiliyor? İşte çekim mekanları
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? Son Yaz konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede? İşte semtleri ve mekanları
TELEVİZYONKırmızı Oda nerede çekiliyor?
Akıncı oyuncuları: Akıncı dizisi konusu nedir? İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?