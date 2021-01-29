Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Yıldız, Menajerimiz Ara ve Kırmızı Oda dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Pınar Deniz'in biyografisi...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.



PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER