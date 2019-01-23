Kendine özgü vokali ve modern şarkıları ile son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Pınar Soykan’nın yeni teklisi 'Üzülme’ müzikseverler ile buluştu. Pınar Soykan, 90’lı yıllarda hayatımıza giren ve müzik dünyasının en unutulmazları arasında yer alan 'Üzülme' şarkısını yeniden yorumlayarak trende uydu.

Söz ve müziği Ferda Anıl Yarkın- Aşkın Tuna’ya ait şarkının arabesk dokusuna aranjör Toylan Kaya günümüz soundunu ekledi ve hareketli altyapı ile şarkıya yeni bir yorum kattı.