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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Pınar Tezcan, "Hayatım şu anda çocuklarımdan ibaret. Onların ihtiyaçları ile ilgileniyorum. Onlar bana yetiyor ve çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten inanılmaz mutluyum" dedi.