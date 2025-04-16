Pınar Yıldız'dan 'Tamam Pampa'

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunu olan güzel şarkıcı Pınar Yıldız, 3 yıl ABD'de sahne aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Yıldız, sözü Sibel Algan'a, müziği Stephan Saban'a ait, aranjesini Sakiler'in (Serkan Balkan) üstlendiği 'Tamam Pampa'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Pınar Yıldız, öğrencileri ve müzisyen arkadaşlarıyla birlikte gönüllü olarak huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumunda konserler veriyor. Yıldız'ın hayali, Yıldız Tatil Köyü adında yaşlı ve hayvan bakım evi inşa etmek.