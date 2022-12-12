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Piyano festivalinde flamenko rüzgarı

'Piyano flamenko' denilince dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan Diego Valdivia, 22. Antalya Uluslararası Piyano Festivali'nde müzikseverlere buluştu.

Piyano festivalinde flamenko rüzgarı


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan 22. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, piyano flamenko denilince, dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan Diego Valdivia’yı ağırladı.
Türkiye’deki ilk konserini geçtiğimiz yıllarda yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde veren dünyaca ünlü İspanyol piyanist,Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı gecede unutulmaz bir konsere imza attı.

Dinleyenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatan İspanyol piyaniste sahnede 6 Flamenko dansçısı eşlik etti. Dansçıların gece boyunca yaptığı şovlar izleyenlerden tam not aldı.
Renkli anlara sahne olan konserinde ‘Memleketim’ şarkısını çalan Valdivia, yine Türkçe söylediği “Seni seviyorum Antalya, kalpten”cümleleriyle dakikalarca ayakta alkışlandı.
Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek,Diego Valdivia’ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi.

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