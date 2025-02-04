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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (04 Şubat 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 9.821,91 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 35,94 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,85 değer kazanarak 3.285,71 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Şubat 2025 Salı tarihinde günü 9.821,91 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,49 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BRKVY,DOGUB,ZEDUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RAYSG,DZGYO,FORMT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.042.242.816.75 TL), YKBNK (7.420.528.952.00 TL), AKBNK (6.998.293.170.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        303.50
        -3.27 %
        12.042.242.817
        Y
        29.70
        1.99 %
        7.420.528.952
        A
        65.70
        2.98 %
        6.998.293.171
        I
        13.89
        1.76 %
        6.586.169.566
        K
        163.30
        0.86 %
        5.160.885.736
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        66.05
        9.99 %
        297.924.197
        D
        18.64
        9.97 %
        8.809.866
        Z
        8.73
        9.95 %
        122.190.016
        B
        115.20
        9.92 %
        209.752.109
        P
        7.90
        9.72 %
        247.091.370
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        384.75
        -10.00 %
        1.441.382.512
        D
        8.12
        -7.31 %
        169.678.828
        F
        4.79
        -5.89 %
        369.036.089
        B
        4.68
        -5.07 %
        194.060.847
        I
        2.67
        -4.98 %
        307.416.632
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Şubat 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 35,94 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 37,30 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,94
        -0,06 %
        E
        EUR/TRY
        37,30
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Şubat 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,01 :artarakazalarak 2.843,63 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,85 yükseliş sonucu 3.285,71 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,85 yükselerek 5.372,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.422,81.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.843,63
        1,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.285,71
        0,85 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.422,81
        0,85 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.372,13
        0,85 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,73 yükseliş ile 99.496,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,62 artış ile 2.802,74 dolar.Brent Petrol ise 76,40 dolar

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