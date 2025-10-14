Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 14 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 14 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Ekim 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,27 değer kaybederek 10.316,40 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,82 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,81 ile 5.569,49 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 14 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.316,40 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,27 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARMR,BURCE,ONCSM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,EMKEL,QNBFK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.715.594.286.00 TL), TCELL (6.654.955.408.55 TL), PEKGY (5.792.911.423.81 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        302.00
        -2.27 %
        9.715.594.286
        T
        90.85
        -7.20 %
        6.654.955.409
        P
        10.42
        2.56 %
        5.792.911.424
        Y
        28.76
        -5.02 %
        5.529.655.968
        A
        53.50
        -4.38 %
        5.366.058.592
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        5.94
        10.00 %
        914.326.386
        B
        22.26
        9.98 %
        328.681.545
        B
        16.54
        9.97 %
        6.418.080
        U
        921.50
        9.96 %
        50.692.648
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        105.40
        -9.99 %
        251.274.947
        E
        52.95
        -9.95 %
        252.607.488
        Q
        62.20
        -9.79 %
        3.317.473
        Y
        30.48
        -9.18 %
        35.174.559
        Q
        530.00
        -8.93 %
        7.174.120
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 41,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 48,50 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,82
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,50
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,69 :artarakazalarak 4.138,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,81 yükseliş sonucu 5.569,49 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,80 yükselerek 9.105,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.313,07.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.138,61
        0,69 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.569,49
        0,81 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.313,07
        0,81 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.105,34
        0,80 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,67 azalış ile 111.322,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,64 düşüş ile 3.974,74 doları buldu. Brent Petrol ise 61,91 dolar

