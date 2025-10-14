Piyasa kapanışı: 14 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.316,40 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,27 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARMR,BURCE,ONCSM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,EMKEL,QNBFK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.715.594.286.00 TL), TCELL (6.654.955.408.55 TL), PEKGY (5.792.911.423.81 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 41,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 48,50 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,69 :artarakazalarak 4.138,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,81 yükseliş sonucu 5.569,49 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,80 yükselerek 9.105,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.313,07.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,67 azalış ile 111.322,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,64 düşüş ile 3.974,74 doları buldu. Brent Petrol ise 61,91 dolar