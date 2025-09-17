Piyasa kapanışı: 17 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

17 Eylül 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,15 düşerek 11.165,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11244.1900 puandan işlem görürken en düşük 11147.1900 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,BAYRK,OZRDN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERTU,VERUS,INVES oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.061.679.567.63 TL), SASA (10.498.709.318.52 TL), ISCTR (8.312.521.315.41 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Eylül 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 41,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 48,95 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (17 Eylül 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -0,14 azalış ile 3.684,70 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 4.891,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.998,24 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.895,12 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,43 artış ile 115.691,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,87 yükseliş ile 4.487,96 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar