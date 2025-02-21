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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (21 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,14 değer kaybederek 9.597,68 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,36 artış ile 36,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.428,28 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        21 Şubat 2025 Cuma, BIST 100 günü -2,14 düşerek 9.597,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9829.8900 puandan işlem görürken en düşük 9474.0300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMNIS,DAGHL,EYGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,ICUGS,SKYMD oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.207.313.197.25 TL), YKBNK (8.535.452.498.68 TL), KCHOL (6.616.293.833.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.25
        -2.06 %
        12.207.313.197
        Y
        28.10
        -1.13 %
        8.535.452.499
        K
        150.60
        0.53 %
        6.616.293.833
        A
        64.80
        -1.22 %
        6.247.803.538
        I
        14.46
        -2.43 %
        5.663.056.156
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        330.75
        9.98 %
        7.721.966
        D
        16.99
        9.97 %
        15.231.921
        B
        112.90
        8.25 %
        210.942.297
        K
        3,475.00
        6.92 %
        9.282.408
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        10.80
        -10.00 %
        113.495.137
        S
        19.54
        -9.95 %
        40.118.353
        A
        57.55
        -9.94 %
        660.734.125
        C
        29.00
        -9.66 %
        168.735.268
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Şubat 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,36 yükselerek 36,42 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 38,11 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,42
        0,36 %
        E
        EUR/TRY
        38,11
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Şubat 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,44 :artarakazalarak 2.926,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.428,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.605,23 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.352,35.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.926,09
        -0,44 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.428,28
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.352,35
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.605,23
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,26 değer kazanarak 98.235,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,70 yükselerek 2.797,55 dolardan işlem gördü.

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