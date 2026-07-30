Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

30 Temmuz 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,59 düşerek 13.286,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13489.1300 puandan işlem görürken en düşük 13223.6900 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KERVN,DIRIT,BIGTK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise METEN,BARMA,HATEK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.028.606.787.25 TL), ASELS (11.534.019.750.50 TL), AKBNK (10.567.028.460.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 47,42 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,54 yükselerek 54,67 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,70 :artarakazalarak 4.095,91 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 yükseliş sonucu 6.228,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 10.183,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.609,66.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 64.811,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,50 yükseliş ile 1.920,99 doları buldu. Brent Petrol ise 90,22 dolar