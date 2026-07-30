Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Temmuz 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 13.286,64 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,42 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,50 ile 6.228,48 liradan işlem gördü.
30 Temmuz 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,59 düşerek 13.286,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13489.1300 puandan işlem görürken en düşük 13223.6900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KERVN,DIRIT,BIGTK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise METEN,BARMA,HATEK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.028.606.787.25 TL), ASELS (11.534.019.750.50 TL), AKBNK (10.567.028.460.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
308.25 ₺
|
-1.60 %
|
13.028.606.787
|
337.50 ₺
|
-4.80 %
|
11.534.019.751
|
61.60 ₺
|
-2.69 %
|
10.567.028.461
|
31.00 ₺
|
-2.64 %
|
8.553.605.631
|
12.03 ₺
|
-2.20 %
|
8.387.725.914
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.25 ₺
|
10.00 %
|
43.279.617
|
22.90 ₺
|
9.99 %
|
1.911.653
|
363.25 ₺
|
9.99 %
|
757.262.148
|
84.30 ₺
|
9.98 %
|
25.234.015
|
44.74 ₺
|
9.98 %
|
1.490.309
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.78 ₺
|
-10.00 %
|
1.258.746.367
|
25.08 ₺
|
-9.98 %
|
4.636.690
|
14.72 ₺
|
-9.97 %
|
236.319.489
|
33.76 ₺
|
-9.97 %
|
1.437.149.826
|
81.40 ₺
|
-9.96 %
|
2.489.134.514
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2026 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 47,42 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,54 yükselerek 54,67 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,42 ₺
|
0,06 %
|
E
|
54,67 ₺
|
0,54 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,70 :artarakazalarak 4.095,91 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 yükseliş sonucu 6.228,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 10.183,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.609,66.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.095,91 ₺
|
0,70 %
|
6.228,48 ₺
|
0,50 %
|
40.609,66 ₺
|
0,50 %
|
10.183,56 ₺
|
0,50 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 64.811,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,50 yükseliş ile 1.920,99 doları buldu. Brent Petrol ise 90,22 dolar