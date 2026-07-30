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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Temmuz 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 13.286,64 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,42 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,50 ile 6.228,48 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        30 Temmuz 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,59 düşerek 13.286,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13489.1300 puandan işlem görürken en düşük 13223.6900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KERVN,DIRIT,BIGTK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise METEN,BARMA,HATEK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.028.606.787.25 TL), ASELS (11.534.019.750.50 TL), AKBNK (10.567.028.460.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        308.25
        -1.60 %
        13.028.606.787
        A
        337.50
        -4.80 %
        11.534.019.751
        A
        61.60
        -2.69 %
        10.567.028.461
        Y
        31.00
        -2.64 %
        8.553.605.631
        I
        12.03
        -2.20 %
        8.387.725.914
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        8.25
        10.00 %
        43.279.617
        D
        22.90
        9.99 %
        1.911.653
        B
        363.25
        9.99 %
        757.262.148
        D
        84.30
        9.98 %
        25.234.015
        Q
        44.74
        9.98 %
        1.490.309
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        21.78
        -10.00 %
        1.258.746.367
        B
        25.08
        -9.98 %
        4.636.690
        H
        14.72
        -9.97 %
        236.319.489
        A
        33.76
        -9.97 %
        1.437.149.826
        S
        81.40
        -9.96 %
        2.489.134.514
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 47,42 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,54 yükselerek 54,67 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,42
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        54,67
        0,54 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,70 :artarakazalarak 4.095,91 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 yükseliş sonucu 6.228,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 10.183,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.609,66.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.095,91
        0,70 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.228,48
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.609,66
        0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.183,56
        0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 64.811,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,50 yükseliş ile 1.920,99 doları buldu. Brent Petrol ise 90,22 dolar

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