Piyasalar için kritik iki hafta: Neler takip edilecek?
Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler bekleniyor.
02.09.2018 - 13:57 | Güncelleme:
Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler bekleniyor.
Dolar/TL kuru Cuma günü 6,54 seviyesinden kapanmış, TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 72,5 olarak kayda geçmişti.
Gelecek iki hafta boyunca piyasalar tarafından yakından izlenecek tarihleri derledik:
3 Eylül Pazartesi: Enflasyon verisi
Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Ağustos enflasyonu verisi için Bloomberg haber ajansının yaptığı ankete katılan piyasa uzmanları, yıllık enflasyonun yüzde 18,7 seviyesine yükseleceğini öngörüyor.
Türk Lirası, Ağustos ayı süresince ABD Doları karşısında yüzde 31 değer yitirmiş durumda. Bu değer kaybının enflasyona da yükseliş olarak yansıması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin yüzde 19,25 seviyesinde olduğunu hatırlatan ekonomistler, enflasyon ve fonlama maliyeti arasındaki makasın kapanmasıyla Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımı baskısıyla karşılaşabileceğini ifade ediyor.
4 Eylül Salı: Merkez Banası enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası her enflasyon verisinin açıklanmasını takip eden gün, aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini yayınlıyor.
Yatırımcılar Salı günü açıklanacak değerlendirmede Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte atabileceği adımlara dair sinyalleri takip ediyor olacak.
7 Eylül Cuma: Tahran zirvesi
Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'da Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin üç ana temsilcisi görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvenin ana gündem maddesinin ise İdlib olması bekleniyor.
Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.
Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.
Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor.
Piyasalar ise Cuma günkü zirveyi jeopolitik riskler çerçevesinde takip edecek.
13 Eylül Perşembe: Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'de toplanarak faiz oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.
Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir haftalık repo faizi yüzde 17,75 seviyesinde bulunsa da, piyasalardaki dalgalanma nedeniyle bir süredir bu orandan fonlama yapılmıyor ve Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları faizlerin daha yüksek seviyelerde oluştuğu gecelik borç verme faizi üzerinden fonluyor.
Son 6 işlem gününde Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, gecelik borç verme faizi olan yüzde 19,25 seviyesinde gerçekleşmişti.
Economist: Arjantin Pesosu ve Türk Lirası için yine zor bir hafta
Hangi şirketler borcunu yeniden yapılandırma sürecine girdi?
Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Piyasalar için kritik iki hafta: Neler takip edilecek?/piyasalar-icin-kritik-iki-hafta-neler-takip-edilecek-21277782127778
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.