Piyasalarda gün sonu: 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Ekim 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,53 düşüş ile 10.556,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURCE,ARTMS,PINSU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MARMR,EMKEL,DOFRB.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.223.672.756.25 TL), PSGYO (5.516.304.578.83 TL), PEKGY (5.444.515.275.13 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ekim 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 41,80 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,49 düşüş ile 48,38 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (13 Ekim 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,89 artış ile 4.093,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,89 yükselişle 5.506,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.003,23 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.902,78 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,78 değer kazanarak 114.398,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,51 yükselerek 4.128,78 dolardan işlem gördü.