Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,44 değer kaybederek 10.076,99 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,78 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,06 ile 3.174,02 liraya geriledi.
29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.076,99 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,44 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MARKA,ISKPL,IHAAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELVA,RAYSG,FORMT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.128.917.717.50 TL), BIMAS (8.741.735.108.00 TL), KCHOL (6.656.134.282.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.00 ₺
|
0.40 %
|
10.128.917.718
|
546.50 ₺
|
4.59 %
|
8.741.735.108
|
169.90 ₺
|
-2.24 %
|
6.656.134.283
|
66.00 ₺
|
-1.64 %
|
5.114.412.931
|
14.66 ₺
|
-0.88 %
|
5.030.939.205
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
50.05 ₺
|
10.00 %
|
23.258.530
|
20.40 ₺
|
9.97 %
|
61.114.325
|
19.30 ₺
|
9.97 %
|
106.225.566
|
3.57 ₺
|
9.85 %
|
181.718.441
|
30.30 ₺
|
8.37 %
|
186.147.877
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.97 ₺
|
-9.99 %
|
413.875.601
|
586.00 ₺
|
-9.98 %
|
925.986.109
|
5.96 ₺
|
-9.97 %
|
63.104.790
|
27.70 ₺
|
-9.95 %
|
72.833.035
|
71.55 ₺
|
-9.94 %
|
178.597.444
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ocak 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 35,78 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 37,27 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,78 ₺
|
0,13 %
|
E
|
37,27 ₺
|
-0,08 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Ocak 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,48 :artarakazalarak 2.750,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,06 düşüş sonucu 3.174,02 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,06 düşerek 5.189,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.694,58.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.750,33 ₺
|
-0,48 %
|
3.174,02 ₺
|
-0,06 %
|
20.694,58 ₺
|
-0,06 %
|
5.189,51 ₺
|
-0,06 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,88 değer kaybederek 102.165,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,62 düşerek 3.106,59 dolardan işlem gördü.