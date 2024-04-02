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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 116,67 puan azalarak 9.040,87 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:45
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        BIST 100 endeksi, güne 28,46 puan ve yüzde 0,31 artışla 9.186,00 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 8.993,46, en yüksek 9.266,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 9.040,87 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,08, teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,99 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 9.805,82 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Sabancı Holding çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 256 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 256 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 430 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,41'den, bileşik getirisi de yüzde 44,49'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1078 lira, satışta 32,2364 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3341 lira, satışta 32,4637 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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