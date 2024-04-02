Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 28,46 puan ve yüzde 0,31 artışla 9.186,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.993,46, en yüksek 9.266,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 9.040,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,08, teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,99 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 9.805,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Sabancı Holding çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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