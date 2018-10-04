Eskişehir'de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi sonucu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' suçlarıyla alakalı ayrıca dava açılmıştı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Burak S., davacı Hüseyin Alyüz ve avukatlar katıldı.

"ARKADAŞIMA GÖSTERMEK İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Pizzaya tükürülmesi ile alakalı hakkında dava açılan sanık Burak S., üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti. Pizzaları getirirken kaza yaptığını ve bu yüzden binanın içinde kutuyu açıp kontrol ettiğini söyleyen sanık, "Ben siparişleri götürürken motor kazası geçirdim. Bu yüzden pizza zarar görmüş müdür diye endişelendim. Yeniden bir sıkıntı meydana gelmemesi açısından pizzanın kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonum ile fotoğraf çektim. Çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın hala sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve müştekinin dairesine çıktım" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanın, tanık A.K.'ye, savcılıkta verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini belirterek "'Sanık Burak S.'den 'intikamını aldım' şeklinde mesaj almışsın. Şimdi öyle bir mesaj almadığını söylüyorsun" demesi üzerine tanık A.K., "Ben ifade vermeye gittiğim gün çok stresliydim. Sanık ile aramızdaki konuşmalar esprili konuşmalardı. Yoksa ben sanığın pizzaya tükürdüğünü bilmiyorum. Sanık da zaten bana böyle bir şey söylemedi. Mahkemedeki anlatımım doğrudur" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.



OLAY

Olay 24 Aralık 2017 Eskişehir'de meydana geldi. Pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak içine tükürdüğü iddia edildi.

Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile çeken kuryeyi, güvenlik kameraları da saniye saniye kaydetti. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti. Olay ile alakalı tüketici mahkemesinde açılan davanın yanında ağır ceza mahkemesinde de 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' dava açılmıştı.





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