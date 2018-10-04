SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Eskişehir
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Pizzaya tükürme olayının sanığından ilginç savunma

Eskişehir’de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi iddiasıyla Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın yanında Ağır Ceza Mahkemesi'nde de açılan davada sanık Burak S. ilk defa konuştu. Burak S. savunmasında, "Kaza yapmama rağmen pizzaya bir şey olmamıştı, arkadaşıma göstermek için fotoğraf çektim" dedi

04.10.2018 - 18:20 | Güncelleme: İHA

Eskişehir'de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi sonucu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' suçlarıyla alakalı ayrıca dava açılmıştı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Burak S., davacı Hüseyin Alyüz ve avukatlar katıldı.

"ARKADAŞIMA GÖSTERMEK İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Pizzaya tükürülmesi ile alakalı hakkında dava açılan sanık Burak S., üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti. Pizzaları getirirken kaza yaptığını ve bu yüzden binanın içinde kutuyu açıp kontrol ettiğini söyleyen sanık, "Ben siparişleri götürürken motor kazası geçirdim. Bu yüzden pizza zarar görmüş müdür diye endişelendim. Yeniden bir sıkıntı meydana gelmemesi açısından pizzanın kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonum ile fotoğraf çektim. Çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın hala sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve müştekinin dairesine çıktım" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanın, tanık A.K.'ye, savcılıkta verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini belirterek "'Sanık Burak S.'den 'intikamını aldım' şeklinde mesaj almışsın. Şimdi öyle bir mesaj almadığını söylüyorsun" demesi üzerine tanık A.K., "Ben ifade vermeye gittiğim gün çok stresliydim. Sanık ile aramızdaki konuşmalar esprili konuşmalardı. Yoksa ben sanığın pizzaya tükürdüğünü bilmiyorum. Sanık da zaten bana böyle bir şey söylemedi. Mahkemedeki anlatımım doğrudur" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.

OLAY

Olay 24 Aralık 2017 Eskişehir'de meydana geldi. Pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak içine tükürdüğü iddia edildi.

Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile çeken kuryeyi, güvenlik kameraları da saniye saniye kaydetti. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti. Olay ile alakalı tüketici mahkemesinde açılan davanın yanında ağır ceza mahkemesinde de 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' dava açılmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X