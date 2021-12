Placebo Türkiye'ye geliyor

2021'e hızlı bir başlangıç yapan ve 8. stüdyo albümleri olan ‘Never Let Me Go’ ile müzikseverlerin karşısına çıkan Placebo, Zorlu PSM'de sahne alacak. 18 Temmuz 2022'de hayranlarıyla buluşacak olan grubun, konser biletleri 7 Aralık'ta satışa çıkarılacak.

Placebo, 18 Temmuz 2022’de PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul’a geliyor! Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulan Placebo, dünya çapında bugüne kadar izlediği yolla bir nesle ilham vermeyi başardı. 7 stüdyo albüm yayınlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir ‘antitez’ görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı.

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi müzik efsaneleriyle iş birliği yapan ikili, ‘Placebo’, ‘Black Market Music’, ‘Meds’ ve ‘We Come In Pieces’ gibi albümlerle listeleri alt üst ederek müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. 2006’da piyasaya sürülen ve 1.1 milyonun üzerinde satan ‘Meds’, hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken İngiltere'de Altın plak olmaya layık görüldü. Grup, kariyerinin dönüm noktasını o sene Almanya Rock Am Ring festivalinde ‘headliner’ olarak sahneye çıkarak binlerce seyirciye konser verdiklerinde yaşadı. Ardından Paris’teki Bercy’de iki gece üst üste 36 bin kişi için sahne aldılar.

Placebo'nun yapımcı Dave Bottrill ile üç aydan uzun bir süre boyunca kaydettiği altıncı stüdyo albümü "Battle For The Sun", Haziran 2009'da yayınlandı. Albüm, grup için yepyeni bir döneme damgasını vuran şaşırtıcı, canlı, hayati ve sınırları zorlayan bir albümdü. Avrupa Billboard Listesinde 2 hafta boyunca 1 numarada kalan "Battle For The Sun", 10 ülkede 1 numara’ya ve 20 ülke içinde Top 5'e yükseldi. MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde 2009'da En İyi Alternatif Rock Grubu ödülünü aldılar.

Placebo, 20. yılını 7 Ekim 2016'da 'A Place For Us To Dream' isimli retrospektif hit albümünü ve 'Jesus' Son', 'Life's What You Make It'gibi hitleri içeren 6 yeni parçadan oluşan bir EP’yi piyasaya sürerek kutladı. Albümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra, 2017 yılında, ’20 Years of Placebo’ isimli bir dünya turuna çıktılar.

2021'e hızlı bir başlangıç yapan grup 8. stüdyo albümleri olan ‘Never Let Me Go’yu bitirdi. 25 Mart 2022’de piyasaya sürülecek albüm sonrası uzun bir aradan sonra turneye çıkacak grup, 18 Temmuz 2022 akşamı PSM Loves Summer Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak.