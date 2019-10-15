İstanbul'da, plakası "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen araçla, 1 milyon 700 bin TL’lik gasp yapan şüpheliler yakalandı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, bir kişinin silahla yaralandığı gasp olayı 13 Eylül'de Bayrampaşa Uluyol Caddesi'nde yaşandı. Hadımköy'deki bir alaşım firmasında çalışan kuryeler bankaya para çekmeye geldi. Bu sırada cadde üzerine plakası "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılan gelin arabası görünümlü bir araç geldi. Araç, kuryelerin otomobilinin yakınında park edip beklemeye başladı.

KURYEYİ VURUP, KAÇTILAR

Bankadan 1 milyon 700 bin TL para çeken kuryeler, araçlarına bineceği sırada gelin arabası görünümlü araçtan iki şahıs, elinde para çantası bulunan kuryeyi saldırıp, bacağından vurdu. Ardından çantayı alan gaspçının bindiği araç daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GASPÇILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis, olayın ardından iş yerinde, çevresinde ve şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, soygunu gerçekleştirenlerin çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Çete üyeleri Onur O. (24),İsmail Y. (47),Ozan A. (23),Gürel G. (33) ve Derman A. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 17 bin 200 TL ve 15 bin 100 dolar ile birlikte bir tabanca ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 4 suç kaydı bulunan Onur O., 42 suç kaydı olan Ozan A. ve 25 suç kaydı olan Derman A. tutuklanırken, 17 suç kaydı olan İsmail Y. ve 4 suç kaydı olan Gürel G., emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.