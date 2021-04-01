Platonik aşk dehşetinde şoke eden savunma! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir markette meydana geldi. Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre şahıs genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı.

İHA'nın haberine göre Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı.

Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Bugün Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Murat Y., 6. kez hakim karşısına çıktı. Davaya mağdur Canısı Toktay katılmazken sanık Murat Y. ise Erzurum E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

"PİŞMANIM TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN YAPTIM"

Sanık Murat Y. savunmasında olayın psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, “Pişmanım psikolojim bozuktu. Ben bu suçu işlerken kendimde değildim. 2012 yılından bu yana tedavi görüyorum. Canısı beni tehdit edip rahatsız ediyordu.” dedi. Canısı Toktay'ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken tasarlayarak adam öldürmek suçundan zanlının en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"BIÇAK ELVERİŞLİ DEĞİLDİ"

Murat Y.'nin avukatı ise mağdur Canısı Toktay’ın ölümcül bölgelerinden yara almadığını zanlının da elindeki bıçağın öldürmeye elverişli bir bıçak olmadığını savundu. Ayrıca zanlının “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan değil “yaralama” suçundan yargılanmasını istedi.

"RAPORLAR ÇELİŞKİLİ ÇIKTI"

Psikolojik sıkıntılar yaşadığını savunun Murat Y.’nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan raporunda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı, Erzurum Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda ise zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu görüldü. Her iki raporun çelişkili olması üzerine mahkeme heyeti zanlının cezai ehliyetinin Erzurum Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından tekrar araştırılmasına karar verdi. Sanık Murat Y.’nin ise tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

"ADIMI VE ŞEHRİMİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAĞIM"

Mağdur Canısı Toktay ise aylar önce sosyal medya hesaplarında yayımladığı yazıyla gündem olmuştu. 5 sayfalık notla yardım isteyen Toktay, zanlının serbest bırakılması halinde adını ve şehrini değiştirmek zorunda kalacağını anlatmıştı.

Canısı Toktay olay günü Murat Y.'nin ailesinin kendi ailesini arayarak, "Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" dediklerini iddia etmişti.