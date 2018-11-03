Podbeskidzie Bielsko Biala - Chrobry Glogow maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig maçında Podbeskidzie Bielsko Biala ile Chrobry Glogow, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Podbeskidzie Bielsko Biala 23 puanla 9. sırada, Chrobry Glogow 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Podbeskidzie Bielsko Biala son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chrobry Glogow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; Podbeskidzie Bielsko Biala galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Chrobry Glogow galibiyet oranı 0.00.

Podbeskidzie Bielsko Biala önceki hafta Stal Mielec mücadelesinde 2-3 yenildi.

Chrobry Glogow ise Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 1-0 yenildi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Podbeskidzie Bielsko Biala, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Chrobry Glogow, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chrobry Glogow 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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