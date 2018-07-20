Pohang Steelers - Chunnam Dragons maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Pohang Steelers ile Chunnam Dragons, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 23 puanlı Pohang Steelers 8. sırada bulunuyor, Chunnam Dragons 16 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da Pohang Steelers kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Chunnam Dragons kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Pohang Steelers son haftadaki Suwon Blue Wings müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons ise Daegu karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Pohang Steelers, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Chunnam Dragons ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chunnam Dragons, 9 gol atarken 13 gol yedi.

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