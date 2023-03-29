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Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

Bir üniversite, bitkilerin üremesini sağlamak amacıyla yapay polen üretti. Peri ismi verilen minik robotlar, gelecekte büyük bir iklim krizini engelleyebilirler.

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  • Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

    Dünyanın yaşadığı küresel iklim kriziyle tozlaşmayı (polenleşme) sağlayan canlılar ciddi oranda azaldı. Bu durum; tarım ve gıda üretimiyle beraber biyolojik çeşitliliği de ciddi etkiliyor. Bilim insanları özellikle arı nüfusunun azalmasından dolayı endişeli. 
  • Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

    Bu soruna teknolojik bir çözüm getiren Tempere Üniversitesi'ndeki uzmanlar, yapay kasla donatılmış ilk pasif uçan robotu geliştirdiler. Tozlaşma için kullanılacak bu ışıklı robotların ismi Fairy yani Peri.
  • Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

    Periler; uzaktan kontrol ediliyor, rüzgâra karşı yüzebiliyor, zıplayabiliyor. Bununla beraber, minik robotların nasıl uçacağı ise hâlâ çözülmeye çalışılan başka bir konu. 
  • Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

    Polenleşmeyi sağlayacak bu yapay tohumlar, karahindiba tohumundan ilham alınarak yapıldı ve gelecekte, tozlaşmayı bekleyen bitkiler üzerinde kullanılabilir.
  • Polenleşmeyi artırmak için Peri ismi verilen minik robotlar üretildi

    Ancak, önce birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Örneğin, iniş noktası hassas bir şekilde nasıl kontrol edilir? Cihazlar nasıl yeniden kullanılır ve biyolojik olarak nasıl parçalanabilir hale getirilir? Proje, 2021 yılında başladı 2026 yılına kadar sürecek. O zamana kadar araştırma ekibi daha fazla soruya yanıt bulmayı umuyor.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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