Ancak, önce birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Örneğin, iniş noktası hassas bir şekilde nasıl kontrol edilir? Cihazlar nasıl yeniden kullanılır ve biyolojik olarak nasıl parçalanabilir hale getirilir? Proje, 2021 yılında başladı 2026 yılına kadar sürecek. O zamana kadar araştırma ekibi daha fazla soruya yanıt bulmayı umuyor.