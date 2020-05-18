Polikistik overs endromu; kadınlarda bulunan ve üremeyi sağlayan yumurtalıkların işlevi ile ilgili meydana gelen bir rahatsızlıktır. Sendromun oluşması sonucunda adette düzensizlik, östrojen ve androjen hormonlarında dengesizlik meydana gelmekte; damarları, kalbi ve dış görünümü etkilediği görülmektedir.

Poliskistik over sendromunda genel olarak gözüken belirtiler;

Kadının vücudunun erkeklik hormonlarını üretmeye başlaması,

Adette düzensizlik hali,

Yumurtalıklarda meydana gelen kistler şeklinde oluşmaktadır.

Her yaşta kadında meydana gelebilen bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar göre neden oluştuğu net olarak tespit edilememiştir. Uzmanlara göre oluşma sebepleri; genetik faktörler, hormonal dengesizlikler ve insülin direnci olduğu düşünülmektedir.

Genetik faktörler ; hastalığın oluşmasından sonra aynı şikayetlerin anne veya kız kardeşlerde de görüldüğü fark edilmiştir.

; hastalığın oluşmasından sonra aynı şikayetlerin anne veya kız kardeşlerde de görüldüğü fark edilmiştir. Hormonal faktörler ; bu hastalığı bulunan kadınların vücutları normalden daha fazla bir şekilde androjen hormonu salgılamaya başlamaktadır. Böyle bir durumda erkeklik hormonunun aşırı salgılanması; kadınlarda yumurtalıkların gelişimini, adette düzensizliği, aşırı kıllanmayı, akne oluşumunda artışı ve kilo alımını meydana getirmektedir.

; bu hastalığı bulunan kadınların vücutları normalden daha fazla bir şekilde androjen hormonu salgılamaya başlamaktadır. Böyle bir durumda erkeklik hormonunun aşırı salgılanması; kadınlarda yumurtalıkların gelişimini, adette düzensizliği, aşırı kıllanmayı, akne oluşumunda artışı ve kilo alımını meydana getirmektedir. İnsülin direnci; vücutta aşırı insülin salgılanmasıyla beraber androjen hormonu salgılamasında da artış görülmesinden dolayı birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Bu rahatsızlığın tedavi yöntemi meydana gelen şikayetlere yönelik yapılmaktadır. Eğer kişi hamile kalmayı istiyorsa ona yönelik; doğurganlığı sağlayan ilaçlarla takviye edilmesi gerekmektedir. Hastalığın oluşmasıyla meydana gelen aşırı kilo alımı; kişinin sağlığını bozacak raddeye kadar gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle insülinin dengelenmesi ve vücuttaki hormon seviyelerinin uygun düzeye çekilmesi sağlanarak; kişinin kilo vermesi sağlanmaktadır. Adet düzensizliği yaşanmasından dolayı doğum kontrol hapları kullanılması önerilerek; adetin düzene oturması sağlanabilmektedir. Hap kullanımı bırakıldığı takdirde tekrardan düzensizlik oluşabilmektedir.

Son olarak kullanılan ilaçlardan sonuç alamayan ve bebek sahibi olmak isteyen kadınlarda ovaryandrilling adı verilen ameliyat yöntemi uygulanabilmektedir. Bu ameliyat erkeklik hormonunun seviyesinin düşürülmesini ve doğurganlığın artmasını sağlamaktadır. Tek dezavantajı yumurtalıklarda skar doku oluşabilmekte ve bu ameliyatın etkileri sadece bir, iki ay kadar sürebilmektedir. Mutlaka kişi doktoruyla görüşerek, ameliyatın ne şekilde olduğu konusunda ayrıntılı bilgi edinmelidir.