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Polisin kamerasını pompalı tüfekle vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin güvenlik amacıyla taktığı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından biri hedef tahtası yapıldı. Pompalı tüfekle ateş açarak daha 2 saat önce devreye giren kamerayı kullanılamaz hale getiren zanlı tutuklandı.

20.11.2018 - 17:31 | Güncelleme:

Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün yeni taktırdığı KGYS kameralarından biri devreye girmesinden 2 saat sonra hedef tahtası yapıldı. İbrahimce Mahallesi'ndeki olay 15 Kasım'da saat 04.30 sıralarında 395. Sokak'ta meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü tarafından taktırılan güvenlik kamerasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Kamera kullanılamaz hale geldi. Edremit polisi, kamera tarafından kaydedilen 41 yaşındaki zanlı Turgay Y.'yi evinde gözaltına aldı. Zanlının evinde biri olayda kullanılan olmak üzere 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

"KENDİMDEN GEÇMİŞİM"

Turgay Y. ifadesinde olaydan önce alkol ve uyuşturucu nitelikli hap aldığını belirterek "Sabah 04.30 sıralarında kameraya gözüm takıldı, kendimden geçmiştim birden ateş ettim" dedi. Turgay Y. tutuklandı.

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