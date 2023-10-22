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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da polisin şehit olduğu kazada sürücüye tahliye - Haberler

        Polisin şehit olduğu kazada tutuklanan sürücü tahliye edildi

        Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken'in yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan çekicinin sürücüsü sanık Hasbi Can Duran hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Duran'ın avukatının yaptığı itiraz sonucu, tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:10
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        Polisin şehit olduğu kazada sürücüye tahliye
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken'in (39) yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili sürücü Hasbi Can Duran'ın tutuklandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

        Kaza, 26 Mart'ta Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki çekici, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı.

        POLİSLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

        Kazada polis memurları Mustafa Ata Traş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Traş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hasbi Can Duran, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "ŞEHİT TALİ, SANIK ASLİ KUSURLU"

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Hasbi Can Duran hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        İddianamede, Hasbi Can Duran'ın "asli kusurlu", şehit polis memuru Mustafa Ata Traş'ın ise "tali kusurlu" olduğu rapor edildi.

        "MOTOSİKLETİN HIZI YÜKSEKTİ"

        13 Temmuz'daki davanın ilk celsesinde savunma yapan Hasbi Can Duran, "Dönüş yaparken hızım düşüktü. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Motosikletin hızı çok yüksekti. U dönüşü yasağını bilmiyordum. Yasak olsaydı dönmezdim, kör noktamda kaldı. Olay nedeniyle üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi.

        "HAZİRAN AYINDA EVLENECEKTİK"

        Tanık olarak dinlenen Hasbi Can Duran'ın nişanlısı Pelin Çelik (27), "İftardan sonra vakit geçirmek için dışarı çıktık. Kız kardeşlerim Rabia ve Fatma da bize eşlik etti. Kavşağa geldiğimizde kırmızı ışık yandı. Bekledik ve sonra yeşil ışık yandı. Dönüş yaparken yol boştu, kontrol ediyorduk. Hızlı şekilde gelen motosiklet, çekiciye çarptı. Kaza olmasaydı Haziran ayında evlenecektik" ifadelerini kullandı.

        "KADRAN 95'TE TAKILI KALDI"

        Müşteki olarak ifade veren ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise, "Motosikletle hızlı olduğumuzu düşünmüyorum. 95 kilometre hızla kaza anında kadranın takılı kaldığı söylenmektedir. Üzerinde bulunduğumuz motorun da gücü dikkate alınarak bu hız yüksek bir hız değildir. Görevli olduğumuzu da düşündüğünüzde hızımızın yüksek olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

        SANIĞIN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

        13 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasına mahkeme heyeti tanık ve sanığı dinledikten sonra Hasbi Can Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duran'ın avukatı Gökhan Köseoğlu, üst mahkemeye itiraz ederek, adli tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğu, suçun sanığın lehine işleme ihtimali, sanığın sabıkasının bulunmaması ve tutuklanmasaydı haziran ayında evlenecek olmaları ile tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

        MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

        Mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Davanın 2'nci duruşması ise 3 Ekim'de görüldü. Mahkeme heyeti, Mustafa Ata Traş ile İsmail Eken'in arkasından gelen motosikletle seyir halinde olan polis memuru Sedat Yılmaz'ı (40) da dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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