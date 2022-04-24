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Haberler Gündem 3. Sayfa Polisin şehit olmasına neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Polise taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te polis memuru Zafer Mat'a taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli Burhan B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Burhan B.(42), Cinayet Bürodaki sorgusunda olay saatinde evinde olduğunu, polis memuru Zafer Mat'ın kapıyı çaldığını, kapıyı açmamak için taş attığını söyledi. Şüpheli Burhan B., polis memurunun düştüğünü görünce kaçtığını da anlattı. Burhan B.'nin 16 suçtan sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Polisin şehit olmasına neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi
DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat, dün akşam saatlerinde şüpheli Burhan B.'nin kaçmasını önlemek için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisin memuru Zafer Mat'ın kafa ve karnındaki kırıklar nedeniyle şehit olduğu belirlendi.

TAŞ ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Burhan B., polis memuruna taş attığını itiraf etti. Evinde olduğu sırada ikametinin kapısının çaldığını ileri süren şüpheli Burban B., camdan şehit polis memurunu görünce kapıyı açmayıp taş attığını anlattı. Polisin yere düştüğünü gördüğünde de kaçtığını anlatan Burhan B., sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

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