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        Haberler Gündem Polisin sosyal medya paylaşımına tutuklama

        Polisin sosyal medya paylaşımına tutuklama

        Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. tutuklandı, bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:45
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        Polisin sosyal medya paylaşımına tutuklama
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        Bitlis'te sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 polisten biri tutuklandı.

        Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin işlemleri tamamlandı.

        Bitlis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesine getirildi.

        Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Bitlis Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı, Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        13 Nisanda sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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