Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polisten kaçan şüpheli 2 gün sonra ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Polisten kaçan şüpheli 2 gün sonra ölü bulundu

        Samsun'da hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan ve polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz, 2 gün sonra ırmakta köprünün altında ölü bulundu. Şüphelinin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan şüpheli ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Havza ilçesinde polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz (44), 2 gün sonra ırmakta, köprünün altında ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Şerafettin İkiz ile bir arkadaşı, 3 Şubat’ta Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan polis denetiminden otomobille kaçtı.

        İkiz, Paşapınar mevkisine geldiğinde otomobili terk edip uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İkiz eve gelmeyince ailesi, Havza Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine İkiz’in son görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Paşapınar Mahallesi’ndeki Tersakan Irmağı’nın debisinin yükseldiği bölgede Şerafettin İkiz'e ait cep telefonu buldu.

        Bugün saat 03.00 sıralarında telefonun bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında ırmakta köprünün altında İkiz’in cansız bedeni bulundu. İkiz’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Şerafettin İkiz’in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksi bulamayınca durağı böyle dağıttı, görenler şoka girdi

         Hastanede çalışan sağlıkçı içinde yolcu bulunan taksiye alınmayınca olay çıkarıp durağın camlarını, bilgisayar ve güvenlik kameralarını kırdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!