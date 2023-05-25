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Polonya'da 128 kişilik toplu mezar bulundu

Polonya'da 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 128 kişilik toplu mezar bulundu.

Polonya'da 128 kişilik toplu mezar bulundu
HABERTURK.COM / Ajanslar

2. Dünya Savaşı kurbanlarının kalıntılarının araştırılması ve mezardan çıkarılmasıyla ilgilenen Pomost Tarihi ve Arkeolojik Araştırma Laboratuvarı temsilcileri tarafından 128 kişinin toplu mezarı bulundu.

Belediye binasının bahçesine 16 Mart - 3 Mayıs 1945 tarihleri arasında 128 kişinin gömülü bulunduğu, bu kişilerin çoğunlukla bombardıman sonucu hayatını kaybeden Wrocław vatandaşları olduğu belirtildi.

G&ouml;rsel: Pomost
Görsel: Pomost

Kurbanlar arasındaki 120 kişinin memurlar, zanaatkârlar ve özellikle de yaşlı ile çocuklar olduğu vurgulandı. Diğer 8 kişinin ise 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Hitler'in emriyle Alman erkeklerinden oluşturulan halk kurtuluş ordusu Volkssturm'a mensup askerler olduğu ifade edildi.

Pracownia'nın haberine göre, ortak mezarlarda ise çocuklu anneler, eşler ve komşular gibi aile üyelerinin kemikleri bulundu.

Wroclaw haber sitesinde göre Poznan Mezarlığı deposuna götürülen kalıntıların Eylül ayında düzenlenecek törenle Nadolice Wielkie'deki Alman Savaş Mezarlığı'nda gömülecek.

* Haberin görselleri Pomost'un Facebook hesabından servis edilmiştir.

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