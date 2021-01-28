Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaPolonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek - Haberler
ABONE OL

Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtajı zorlaştıran kararının gerekçesi açıklandı.

Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek - Haberler
AA

Geniş çaplı protesto eylemleri düzenlenmesine neden olan Anayasa Mahkemesinin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da Anayasa'ya aykırı olduğuna dair 22 Ekim'de verdiği kararın gerekçesinde, kürtaja sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa yasal izin verilebileceği belirtildi.

Gerekçede, fetüsün ciddi şekilde kusurlu olması ya da tedavi edilemez şekilde hastalık ihtimalinin bulunmasının doğum öncesi aşamadaki bir kişiyi hayattan mahrum bırakmak için yeterli bir neden olmadığı vurgulandı.

Mahkemenin aldığı karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Mahkeme kararını provokasyon olarak niteleyen ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka, konu hakkında referandum talep edebileceklerini söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.

Mahkemenin kararını binlerce kişi günlerce protesto etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FİŞİ ÇEKMİŞ| Son dakika: Dünyayı şok eden yoğunbakım iddiası
DÜNYAİtalya'da korkunç iddia! Yoğun bakımda yer açmak için. ...
Okyanuslardaki köpek balığı popülasyonu 50 yılda yüzde 71 azaldı
DÜNYAOkyanuslardaki köpek balığı popülasyonu 50 yılda ...
AB ile AstraZeneca'nın 'aşı tedariği' kavgasında anlaşma yok!
DÜNYAAB ile AstraZeneca'nın 'aşı tedariği' kavgasında ...
Fukişama'da ölümcül seviyede radyasyon tespit edildi
DÜNYAFukişama Nükleer Santrali'nde ölümcül seviyede ...
Katar'dan BAE'ye uçak seferleri yeniden başladı
DÜNYAKatar'dan BAE'ye 3,5 yıl sonra ilk sefer
BAŞLADI! Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den NATO görüşmeleri
DÜNYABlinken'den NATO temasları
Lübnan'da göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik: 226 yaralı
DÜNYALübnan'daki protestolarda ağır bilanço: 226 yaralı
Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek
DÜNYAPolonya'da tartışmalı kürtaj yasağı yürürlüğe girecek
Ortadoğu'ya hızlı giriş! Son dakika: Yeni Bakan'dan İsrail açıklaması
DÜNYAABD Arap ülkelerine verilen vaatleri inceleyecek!
ABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir
DÜNYAABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir